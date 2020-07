ISOLAMENTO SOCIAL Paranaíba registra índice abaixo de 40% no início da semana No domingo o mapemanento indicava que o isolamento no município era de 48,5%

21 JUL 2020 - 16h:06 Por Talita Matsushita

O efeito gangorra se repete, e as taxas de isolamento social que se elevam gradativamente aos sábados e domingos sempre voltam a cair no início da semana. O índice mapeado na segunda-feira (20) foi de apenas 37,2% com o Estado ocupando a 24° colocação no ranking das unidades da federação. Em Paranaíba o índice de segunda-feira foi de 39,2%.

De acordo com os dados do Estado, a cidade ocupa a 48ª posição em Mato Grosso do Sul. No domingo o mapeamento indicava que o isolamento no município era de 48,5% estando na 45ª posição.

Nos municípios sul-mato-grossenses as taxas de recolhimento social mapeadas variam de 26,8% registrado em Jateí a 53,8% em Aral Moreira.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou durante a transmissão ao vivo desta terça-feira (21) que, em 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 20 óbitos por coronavírus, o maior número registrado até o momento. Com isso, o Estado apresenta 248 vítimas fatais da doença.

“É uma responsabilidade de todos nós, do poder público, mas também da população que precisa fazer sua parte”, afirmou Resende que ainda reforçou que a taxa de letalidade no Estado é de 1,4%. Campo Grande ocupa a primeira posição no ranking estadual, com 73 óbitos.