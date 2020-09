CORONAVÍRUS Paranaíba registra mais 108 casos pós feriado de setembro Aumento de casos é resultado de aglomerações no feriado de 7 de setembro

Após aumento de casos de covid -19 em Paranaíba no mês de setembro, a secretária de Saúde, Débora Queiroz, destaca que o não cumprimento das regras sanitárias implica no número maior de infectados pelo novo coronavírus. Em 15 dias foram 108 casos positivos, o que para ela, é resultado das aglomerações no feriado prolongado de 7 de setembro.

Atualmente Paranaíba tem 118 casos ativos, são 112 pessoas em isolamento domiciliar com sintomas leves e seis internados, sendo quatro na Unidade de Terapia Intensiva.

“Percebe-se que temos mais que o dobro dos pacientes internados em 15 dias, e são pacientes com sintomas mais graves. O não cumprimento é percebido quando temos uma quantidade grande de casos positivos. O coronavírus não tem remédio, a não ser o distanciamento social, isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos”.

