COVID-19 Paranaíba registra mais sete casos positivos de coronavírus Paranaíba contabiliza 21 óbitos em decorrência da doença

25 NOV 2020 - 07h:58 Por Alex Santos

Paranaíba registrou na terça-feira (24) sete casos positivos de coronavírus via teste rápido, quatro coletas de SWAB foram realizadas e uma pessoa recebeu alta. Com os novos registros o total de casos confirmados da doença chegou a 966 no município. Oito casos suspeitos aguardam resultado.

Conforme o boletim, sete pacientes estão internados, sendo dois pacientes na UTI e cinco na ala respiratória. Os leitos estão com 30% de ocupação, com dois paranaibenses internados e um paciente da região.

Vinte e uma pessoas cumprem isolamento domiciliar. 917 estão recuperados da doença. Ao todo foram realizados 3508 testes rápidos, além de 2974 casos descartados.

Paranaíba contabiliza 21 óbitos em decorrência da doença.