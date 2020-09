CORONAVÍRUS Paranaíba registra mais nove casos e UTI trata seis pacientes A Unidade de Terapia Intensiva de Paranaíba está com 60 % de ocupação

29 SET 2020 - 15h:36 Por Alex Santos

Paranaíba registrou na segunda-feira (28) nove novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Outros sete casos suspeitos aguardam diagnóstico. Com as novas confirmações o total de casos no município chegou a 690.

A cidade tem três internações, sendo três pacientes internados na UTI e dois na ala respiratória.

A Unidade de Terapia Intensiva de Paranaíba está com 60 % de ocupação. São dois pacientes do município e quatro de cidades da microrregião de Paranaíba.

Cento e doze com diagnóstico de covid cumprem isolamento domiciliar. 457 estão recuperados.

O município registra até o momento sete descumprimentos de isolamento. Ao todo 2615 testes rápidos foram realizados e 2302 casos da doença foram descartados.

Paranaíba soma 13 óbitos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.