COVID-19 Paranaíba registra novos casos positivos e chega a 943 confirmados Cidade tem ainda três casos suspeitos de contaminação por coronavírus

18 NOV 2020 - 16h:14 Por Alex Santos

Paranaíba já registrou em apenas dois dias nove casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus. Na segunda-feira foram quatros casos confirmados e na terça outros cinco casos positivos diagnosticados. Com os novos registros a cidade tem um total de 943 casos confirmados, desde o surgimento do primeiro caso positivo da doença.

O número de internações também teve um salto em Paranaíba, com quatro pessoas internadas por conta da doença, sendo três pacientes na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa e um paciente na ala respiratória. Os leitos estão com 30% de ocupação.

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico de terça-feira (18), três casos suspeitos aguardam resultados. 21 pessoas cumprem isolamento domiciliar no município. 898 paranaibenses receberam diagnóstico de recuperados. Ao todo foram realizados 3464 testes rápidos, além de 2940 casos descartados.

Paranaíba registrou no último sábado mais um óbito pela Covid-19, e com o novo registro o município contabiliza 20 óbitos em decorrência da doença.