CORONAVÍRUS Paranaíba registra oito casos positivos de Covid-19; leitos estão 60% ocupados Dezoito casos suspeitos de contaminação pela doença aguardam diagnóstico

11 DEZ 2020 - 15h:08 Por Alex Santos

De acordo com boletim epidemiológico, Paranaíba registrou na quinta-feira (10) oito casos positivos de coronavírus e registra um total de 1.073 casos confirmados de Covid-19.

Dezoito casos suspeitos de contaminação pela doença aguardam diagnóstico; 57 pessoas seguem em isolamento domiciliar; 986 estão recuperados da Covid-19. Ao todo 3832 testes rápidos foram realizados; 3239 casos descartados.

A atualização traz ainda oito pacientes internados no hospital Santa Casa por conta da doença, sendo seis na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e dois na ala respiratória. Os leitos estão 60% ocupados, com seis pacientes paranaibenses.

Paranaíba registra 22 mortes em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

BANDEIRA LARANJA

Após duas semanas, Paranaíba volta a ter grau médio de contágio da covid-19. O Governo de Mato Grosso do Sul atualizou, na quarta-feira (9), o grau de risco dos 79 municípios - referentes à 49ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) e encaminhou as novas recomendações, para o período de 13 a 19 de dezembro, aos prefeitos