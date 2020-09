CORONAVÍRUS Paranaíba registra oito casos positivos e total sobe para 389 Onze pessoas estão internadas na Santa Casa do município

1 SET 2020 - 16h:23 Por Alex Santos

Oito novos casos positivos de coronavírus foram registrados em Parnaíba na segunda-feira (31), por meio de testes rápidos. De acordo com boletim epidemiológico da prefeitura, mais dez casos suspeitos aguardam resultado.

Com as novas confirmações, o total de casos positivos desde o surgimento da doença no município subiu para 389. A cidade tem ainda 57 pessoas em isolamento domiciliar. 11 pessoas seguem internadas, três na UTI e oito na ala respiratória da Santa Casa.

Três são de Paranaíba e sete são pacientes da região.

Paranaíba registra seis óbitos pela doença. 1714 casos descartados, além de 1909 testes rápidos realizados e o total de 315 recuperados.