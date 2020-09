CORONAVÍRUS Paranaíba registra oito mortes por covid-19 e 442 casos A sétima morte foi a do empresário conhecido como João do Gelo, de 74 anos

6 SET 2020 - 07h:42 Por Talita Matsushita

O sábado (5) foi marcado pela morte de dois paranaibenses devido a covid-19, conforme a Prefeitura de Paranaíba, com isso o município alcança a marca de oito óbitos causados pelo novo coronavírus. A sétima morte foi a do empresário conhecido como João do Gelo, de 74 anos, ele era diabético, hipertenso foi vítima de um infarto enquanto fazia tratamento da covid.

Já a oitava morte é de uma mulher de 47 anos que ficou na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Paranaíba desde o dia 12 de agosto, mas apesar de não apresentar mais o vírus, não resistiu as complicações causadas pela doença e veio a óbito na sexta-feira (4).

Conforme boletim da Prefeitura, o município tem 442 casos confirmados, dos quais sete estão internados na Santa Casa, sendo dois na Unidade de Terapia Intensiva e cinco na ala respiratória, e 73 pessoas em tratamento cumprem isolamento domiciliar.

Há ainda 18 casos suspeitos que aguardam resultado de coletas realizadas, 15 destas pessoas estão em isolamento domiciliar, dois internados e um óbito em investigação.

O número de recuperados é de 354. A UTI em Paranaíba tem nove leitos ocupados, restando apenas um disponível.