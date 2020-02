PARANAÍBA Paranaíba registra primeira morte do ano por Leishmaniose visceral Morador tinha 27 anos e chegou a ser internado, mas não resistiu

29 FEV 2020 - 12h:17 Por Alex Santos

O Departamento de Vigilância em Saúde de Paranaíba confirmou a primeira morte por leishmaniose visceral no município. Trata-se de um morador de 27 anos que foi infectado no ano passado. Conforme o departamento, o diagnóstico foi considerado tardio, pois a vítima havia iniciado tratamento na rede particular e não descobriu as causas dos sintomas apresentados. O jovem procurou uma unidade de saúde já com indícios da doença. A vítima chegou a ser internada na Santa Casa de Paranaíba, porém, morreu no dia 20.

De acordo com Carla Patrícia Eugênio, enfermeira do Departamento Epidemiológico do município, após os indícios de contaminação, o rapaz foi encaminhado a um infectologista, e um teste confirmou a suspeita. “Ele tinha emagrecido bastante, estava com febre e exames alterados. Fizemos o pedido da medicação e foi iniciado o tratamento. Como a doença estava evoluída, ele não resistiu ao tratamento”, disse.

Ainda conforme a enfermeira, uma idosa de 68 anos foi a primeira pessoa diagnosticada com leishmaniose visceral no município neste ano. Após a confirmação, a idosa foi medicada e segue sendo acompanhada pelo departamento. “Ela ficou internada e recebeu a medicação. Ela será acompanhada por mais seis meses”.

Em 2019 a cidade teve cinco casos de leishmaniose em humanos.

COLABORAÇÃO

O crescimento do número de casos coloca Paranaíba em estado de alerta, devidos aos casos positivos em animais em todos os bairros do município. Conforme Gilson Piva, médico veterinário da Vigilância em Saúde, ao todo 48 casos de leishmaniose foram registrados em animais em 2020.

Piva destaca ainda que a população deve manter o quintal limpo para a não proliferação do mosquito na cidade.

“Foi constatada a presença do mosquito transmissor em todos os bairros. É preciso manter quintais limpos sem materiais orgânicos”.