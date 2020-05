ESTATÍSTICA Paranaíba registra saldo negativo de empregos em abril Somente em abril foram 448 desligamentos contra apenas 138 admissões

28 MAI 2020 - 13h:57 Por Talita Matsushita

Paranaíba amarga o saldo de -319 postos de empregos em 2020. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) o município registrou até o mês de abril 1.212 contratações e 1.531 demissões.

Somente em abril foram 448 desligamentos contra apenas 138 admissões, num saldo de 310 desempregados. Ainda conforme os dados, em janeiro houve 13 demissões a mais que contratações, fevereiro foi o único mês com saldo positivo onde o número de admissões foi maior que demissões chegando a 49, em março saldo negativo de 132 e abril com o maior número de 310.

No Brasil, mais de um milhão de vagas de trabalho com carteira assinada entre os meses de março e abril foram fechadas.

Em Mato Grosso do Sul, no mês passado foram fechados 6,9 mil postos e trabalho. Ainda assim, no acumulado do ano, de janeiro a abril, o Estado acumula saldo positivo com 734 novos empregos criados no quadrimestre. Mas, com o início da pandemia, a partir do final de março, Mato Grosso do Sul também sentiu os reflexos e apresentou queda significativa na geração de empregos.

Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na quarta-feira (27), pelo Ministério da Economia.