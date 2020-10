PREVISÃO DO TEMPO Paranaíba registra sensação de 50°C e dia promete mais calor Pelo menos por mais dez dias essa forte onda de calor segue atuando

1 OUT 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

A quinta-feira promete ser quente em Paranaíba com temperatura máxima prevista de 43°C, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O município registrou na quarta-feira (30) uma das temperaturas mais altas dos últimos 40 anos, que foi 41,5°, com sensação térmica de 50°C e umidade relativa do ar em 14%.

Para se ter uma ideia, o último dia de setembro (30) registrou as temperaturas mais altas do Estado desde 1973. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, Coxim, Três Lagoas e Água Clara tiveram temperaturas de 44,1°C com sensação térmica de 52°C ontem. Em alguns setores de Mato Grosso do Sul a umidade relativa do ar chegou a 8%.

A notícia de chuva para aliviar as queimadas e o calor que castiga o Estado é o desejo de muita gente, se não, de todos os sul-mato-grossenses. Mas pelo menos por mais dez dias essa forte onda de calor segue atuando sobre todas as áreas de Mato Grosso do Sul com temperaturas extremas que podem inclusive quebrar os recordes históricos.

Para este primeiro dia de outubro, a previsão é de predomínio de sol com tempo claro. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% a 10% em MS ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões com rajadas. A temperatura mínima foi de 25°C.