PREVISÃO Paranaíba segue sob alerta de chuvas intensas Probabilidade é 83% de chover em Paranaíba nesta quarta-feira

18 NOV 2020 - 08h:55 Por Alex Santos

A quarta-feira (18) em Paranaíba amanheceu com céu parcialmente nublado e temperatura amena na casa dos 22ºC, prenúncio da volta da chuva ao município. Máxima pode chegar aos 30ºC.

Segundo o Climatempo, o dia será de períodos nublados e com possibilidades chover a qualquer hora, com 83% de probabilidade e 30 mm de chuva esperados. Paranaíba segue sob alerta de chuvas intensas.

ALERTA

Mato Grosso do Sul continua sob aviso de temporal nesta quarta-feira (18). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas, que a depender da região, pode variar entre 30 a 100 milímetros, ventos com intensidade entre 60 a 100 quilômetros, e queda de granizo.

As áreas de instabilidades e o aumento do volume de chuva sobre o Estado nesta quarta são reforçados pelo avanço de um novo cavado pelo oeste. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) afirma que os ventos devem mudar gradativamente para nordeste na quinta-feira (19) diminuindo as instabilidades.