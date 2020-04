CORONAVÍRUS Paranaíba soma 12 casos descartados, idosa segue internada O último caso suspeito foi de um caminhoneiro

16 ABR 2020 - 14h:11 Por Talita Matsushita

Com a divulgação de mais um caso negativo, Paranaíba soma 12 casos descartados para covid-19. O último caso suspeito foi de um caminhoneiro que chegou na Santa Casa com suspeita de ter sido contaminado pelo coronavírus. A cidade segue com dois casos confirmados.

A mulher de 75 anos, que testou positivo segue internada na Santa Casa e vem apresentando melhoras, porém continua entubada. Já o idoso de 81 anos, não apresentou sintomas e segue em isolamento domiciliar. Eles são casados e ainda não se sabe onde poderiam ter sido infectados pelo novo coronavírus.