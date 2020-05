CORONAVÍRUS Paranaíba soma 29 casos descartados; dois casos suspeitos são registrados Dois homens, de 52 e 43 anos, estão em isolamento domiciliar

22 MAI 2020 - 11h:17 Por Alex Santos

Dois novos casos suspeitos de Covid-19 foram registrados em Paranaíba, conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. Trata-se de dois homens, de 52 e 43 anos. Os dois estão em isolamento domiciliar e saúde estável.

De acordo com Carla Patrícia Eugênio, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, ao JPNEWS, os dois suspeitos realizaram recentemente uma viagem para São José do Rio Preto (SP) e apresentaram síndrome gripal, porém, estão com saúde estável.

Em relação ao jovem de 24 anos, que testou positivo para covid-19, ele teve alta da Santa Casa e está em isolamento domiciliar. Ele agora ficará em acompanhamento pelas autoridades da Vigilância Sanitária. O jovem não apresenta mais sintomas da doença.

O pai do jovem, um homem de 49 anos, ainda segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Conforme o boletim, foi divulgado ainda a realização de cinco testes rápidos, todos com resultados negativos. Paranaíba soma ao todo 29 casos descartados.