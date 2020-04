COVID-19 Paranaíba tem 15 casos descartados; dois suspeitos aguardam resultado Uma mulher, de 37 anos, esposa de caminhoneiro testou negativo para a doença

22 ABR 2020 - 17h:25 Por Alex Santos

Uma mulher de 37, suspeita de contaminação por coronavírus em Paranaíba testou negativo para a doença, conforme resultado de exame realizado pelo Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen), informado pela prefeitura na tarde desta quarta-feira (22), ou seja, Paranaíba soma 15 casos descartados de Covid-19.

Entretanto, dois casos suspeitos de coronavírus no município ainda aguardam resultado, uma mulher, de 38 anos, e um homem, de 34 anos. Ambos estão internados há dois dias na ala especial da Santa Casa.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, o estado de saúde dos dois é estável, com funções vitais normais e estão recebendo medicação preventiva para infecções virais respiratórias.

CASOS POSITIVOS

Paranaíba tem dois casos positivos da doença, uma idosa de 75 anos e seu esposo de 81 anos. O idoso segue em isolamento domiciliar, pois é assintomático.

Segundo boletim médico divulgado pela Santa Casa nesta quarta-feira, a idosa está no 14º dia internação. Ela permanece sedada, com funções vitais controladas e usa respirador mecânico há 12 dias. A idosa continua recebendo medicação e não apresentou alterações no quadro clínico.

PESSOAS MONITORADAS

Paranaíba tem 20 pessoas notificadas a não sair de casa nos próximos dias, isso por que elas estão em isolamento compulsório. Dados da Secretaria de Saúde dizem que a maior parte são de pessoas que tiveram contato direto com pessoas contaminadas pelo coronavírus, além disso, pessoas que estiveram em cidades ou estados com registro alto de casos, como São Paulo.