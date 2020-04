DENGUE Paranaíba tem 28 casos confirmados e 851 notificações A primeira morte por dengue em Paranaíba foi de uma idosa de 75 anos

1 ABR 2020 - 15h:58 Por Talita Matsushita

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba tem 28 casos conformados de dengue e 851 notificações. A incidência no município ultrapassa 2000%, e coloca na posição de 36º no Estado. Na última semana havia sido registrado o total de 835 casos suspeitos, e os casos confirmados somavam dez no Município.

A primeira morte por dengue em Paranaíba foi de uma idosa de 75 anos, ela estava internada em Três Lagoas (MS) e faleceu na segunda-feira (23), porém o caso só foi divulgado na terça-feira (24). A paciente era diabética, hipertensa e fazia também tratamento para doença renal, conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, em Paranaíba, Carla Patrícia Eugênio.

A mulher deu entrada no Hospital da Cassems na quinta-feira (19) e, logo em seguida, na sexta-feira (20) foi transferida para a Santa Casa local. Devido o agravante da doença, a idosa foi transferida no sábado (21) para Três Lagoas, onde faleceu após o quadro evoluir para dengue hemorrágica.