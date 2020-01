NOTIFICAÇÕES Paranaíba tem 30 casos suspeitos de dengue em 2020

16 JAN 2020 - 15h:46 Por Talita Matsushita

Nos primeiros 15 de janeiro foram notificados em Paranaíba 30 casos suspeitos de dengue, porém como os resultados ainda não chegaram do Lacen (Laboratório Central) não é possível saber quantos casos estão confirmados.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Paranaíba registrou 813 casos de dengue entre os meses de janeiro e dezembro de 2019. Desse total, 110 moradores foram diagnosticados com a doença.

Na última semana o Controle de Vetores encontrou em uma casa no bairro Santo Antônio um ponto grande de acúmulo de água que abrangia larvas e pupas. O morador do local estava de férias e vizinhos denunciaram a situação. As denúncias dos focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone 3669-0093

Com objetivo de evitar uma epidemia de doenças causadas pelo Aedes aegypti -mosquito causador da dengue, chikungunya e zika-, a Prefeitura de Paranaíba promove, a partir do dia 20, uma força tarefa de limpeza de terrenos baldios, recolhimento de entulhos e visita de agentes de saúde e endemias.

Os tratores da prefeitura farão limpeza em terrenos baldios e multará o proprietário. Já o paranaibense que quiser colocar entulhos na rua basta conferir a agenda da ação, que haverá coleta com máquinas e caminhões.

O mutirão acontecerá por cerca de 20 dias, e atenderá todos os bairros da cidade.