ELEIÇÕES 2020 Paranaíba tem 30.412 eleitores aptos a votar nestas eleições A maioria do eleitorado paranaibense é composto por mulheres

13 NOV 2020 - 17h:24 Por Alex Santos

Paranaíba tem 30.412 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2020, que ocorre no dia 15 de novembro. As mulheres ainda são maioria entre o leitorado paranaibense, 52% do total, somando 15.801 mil. Os homens somam 14.611 mil, sendo 48% do total de eleitores. De 2016 à 2020 o município já perdeu 463 eleitores.

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a maioria do eleitorado de Paranaíba é formado por eleitores sem ensino fundamental completo, 29,94%, o que corresponde a 9.104 votantes. Já os eleitores que que possuem ensino médio completo, corresponde a 4.741 eleitores (15,59%).

Ensino médio incompleto: 5.095 (16,75%); lê e escreve: 4.017 (13,21%); superior completo: 2.919 (9,6%); analfabeto: 1.713 (5,63%); ensino fundamental completo: 1.563 (5,14%) e superior incompleto: 1.260 (4,14%).

Em relação a faixa etária do eleitorado paranaibense, os votantes de idade entre 45 a 59 anos são maioria no município, 7.822 (25,42%); 16 anos, 25 (0,08%); 17 anos, 124 (0,41%); 18 a 20 anos, 1.215 (4%); 21 a 24 anos, 2.255 (7,41%); 25 a 34 anos, 5.678 (18,67%); 35 a 44 anos, 5.759 (18,94%); 60 a 69 anos, 3.965 (13,04%); 70 a 79 anos, 2.199, (7,23%); Superior a 79 anos, 1.369 (4,5%).

O voto é obrigatório para todo cidadão brasileiro, nascido ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. O foto é facultativo somente para jovens entre 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Neste ano ano seis candidatos disputam uma vaga para a prefeitura de Paranaíba, e 172 candidatos disputam 13 cadeiras no legislativo municipal.