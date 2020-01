AEDES AEGYPTI Paranaíba tem 44 casos suspeitos de dengue no mês de janeiro A prefeitura realiza mutirão e com a ação bloqueou mais de 250 focos do mosquito

24 JAN 2020 - 15h:10 Por Talita Matsushita

De acordo com o levantamento feito pelo Centro de Controle de Vetores, foi visitado cerca de seis mil imóveis - Divulgação/Controle de Vetores O ano de 2020 já registra 44 casos suspeitos de dengue, de acordo com boletim epidemiológico da SES (secretaria de Estado de Saúde). Ainda não há casos confirmados, porém, o número pode ser positivo, visto que ainda não chegaram resultados do Lacen (Laboratório Central). Paranaíba registrou 813 casos suspeitos de dengue entre os meses de janeiro e dezembro de 2019. Desse total, 110 moradores foram diagnosticados com a doença. A prefeitura realiza mutirão e com a ação bloqueou mais de 250 focos do mosquito e eliminou cerca de 24 mil depósitos. De acordo com o levantamento feito pelo Centro de Controle de Vetores, foi visitado cerca de seis mil imóveis. Durante a visita os agentes de saúde e endemias recolhem materiais e esclarecem duvidas da população. Já a equipe de limpeza retira os entulhos colocados na rua. O lixo recolhido é destinado para a coleta de forma consciente, no caso dos pneus, por exemplo, é levado para ecoponto.Já os recicláveis são repassados para a cooperativa. O mutirão segue ainda por duas semanas, com objetivo de atender os demais bairros da cidade. A agenda de onde os agentes passarão é postada nas redes sociais da Prefeitura e divulgada nos meios de comunicação. As denuncias dos focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone (67) 3669-0093.

