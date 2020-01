DESPERDÍCIO Paranaíba tem 56 pontos de vazamentos, conforme Sanesul Reclamações têm sido constantes em diversos bairros do município

31 JAN 2020 - 15h:08 Por Talita Matsushita

Os vazamentos de água tratada pelas ruas de Paranaíba tem gerado inúmeras reclamações no ano de 2020. Foram contabilizados pela empresa pelo menos 56 pontos onde a água parece brotar do asfalto, mas na verdade, o problema ocorre por conta da tubulação antiga, que não tem dado conta da pressão da água.

A Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) tem trabalhado para diminuir o problema e entre as medidas está a setorização dos bairros, que consite em subdividir as áreas de rede já existentes no município, segundo o gerente regional da empresa, Leocir Teixeira Miranda.

