CORONAVÍRUS Paranaíba tem atendimento para caso suspeito pelo Telecovid Paranaíba é a primeira cidade em Mato Grosso do Sul a implantar esse sistema

17 JUL 2020 - 16h:01 Por Talita Matsushita

Passou a funcionar em Paranaíba o TeleCovid com profissionais capacitados que estarão a disposição da população das 7h às 19h para tirar dúvidas, fazer pré-consulta e, se tiver necessidade, repassar para atendimento médico. Paranaíba é a primeira cidade em Mato Grosso do Sul a implantar esse sistema e a quarta no país, conforme a Prefeitura.

Durante a ligação, se a pessoa for classificada como um possível caso, ela será orientada, a depender da situação.

A secretária de saúde, Débora Queiroz fala sobre o assunto. Ouça:

Lauren Zogbi, médica infectologista do município também explica a importância do sistema. Ouça: