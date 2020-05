AEDES AEGYPTI Paranaíba tem aumento em notificações e casos positivos de dengue Estado está em segundo lugar no país com alto índice de incidência

29 MAI 2020 - 16h:17 Por Alex Santos

Paranaíba registrou um novo aumento no número de notificações da dengue, passando de 1.278 para 1.304 notificações da doença viral, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na quarta-feira (27).

Já são 416 casos positivos do Aedes aegypti no município, que computa uma morte pela doença.

Mato Grosso do sul é o segundo Estado com maior incidência da dengue, com 2.135,0. As notificações da doença transmitida pelo Aedes aegypti no estado chegam a 59.331.

Foram contabilizados 1,3 novas confirmações em uma semana no Estado. O número de mortes não sofreu alteração, com 37 óbitos apenas.