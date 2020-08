181 Paranaíba tem disque denúncia para tráfico de drogas Por meio do telefone 181 a população pode fazer denúncias de tráfico de drogas, entre outros crimes relacionados

7 AGO 2020 - 11h:30 Por Alex Santos

Paranaibenses têm a disposição um canal exclusivo para denúncias. O 181 é um serviço do Governo de Mato Grosso do Sul em que a população pode fazer denúncias de tráfico de drogas, movimentações de traficantes, localização de comércio de drogas, tráfico de drogas em grande quantidade, entre outros crimes relacionados.

O serviço é gratuito e as denúncias podem ser feitas em todo o Estado, a qualquer hora e por telefone, ou, pelo www.181.ms.gov.br. O número e a identidade do denunciante são preservados pelo órgão.

“A denúncia é anônima. O cidadão não precisa dizer o seu nome, o número não é identificado e as ligações não são rastreadas. Da mesma forma ocorre nas denúncias online, o cidadão fala direto no site”, destacou Lacerda, Sargento do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba.

“O telefone 181 é para se comunicar um crime, quem cometeu esse crime, e, onde essa pessoa pode ser encontrada. Já em situações de emergência de necessidade imediata, o telefone utilizado deve ser o da Polícia Militar, 190”, finalizou.

Ouça abaixo: