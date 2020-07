PROSSEGUIR Paranaíba tem grau médio de contaminação pela Covid-19 Município recebeu bandeira laranja no programa Prosseguir do Governo do Estado

31 JUL 2020 - 17h:11 Por Alex Santos

Paranaíba apresenta grau médio de contágio, com relação a pandemia do novo Coronavírus. O município recebeu a bandeira laranja no Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia), e se junta a outros 38 municípios do Estado com a mesma indicação.

O relatório foi divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Governo do Estado. A mudança de faixa do município deve ocorrer passados 14 dias.

Com a classificação atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco, podem sofrer medidas de flexibilização ou endurecimento pelo município.

PROSSEGUIR

O programa classifica os municípios em faixas de cores de acordo com o grau de risco que cada cidade apresenta (de baixo a extremo). Recomenda medidas no âmbito da Saúde Pública, de Serviços Públicos e do Social e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

Avalia indicadores municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, fronteira ou divisa com estado que tenha aumento de casos e necessidade de expansão de leitos.