BANDEIRA VERMELHA Paranaíba tem piora no grau de risco de contágio da Covid-19 Cidade passou de grau médio para grau alto de risco de contágio da doença

9 OUT 2020 - 16h:21 Por Alex Santos

Paranaíba teve piora no programa que mede o risco de contágio da Covid-19, com grau alto de risco de contágio da doença e recebeu bandeira vermelha do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir). Mapa situacional referente à 40ª semana epidemiológica foi divulgado na quinta-feira (08).

A classificação é gerada a partir de dados municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual, mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, entre outros indicadores.

O programa recomenda aos municípios com bandeira vermelha realizar o fechamento dos parques públicos no município; suspensão de serviços presenciais não-essenciais da administração pública Municipal(Poder Executivo); não permitir aglomerações; determinar que apenas os setores classificados como essenciais e de baixo risco continue em funcionamento; ampliar número de leitos de UTI na rede pública e se possível, contratar leitos na iniciativa privada, entre outras ações.

Além do município, outras 29 cidades do estado também apresentam alto risco de contágio da doença.

EM ALERTA

Cassilândia e Aparecida do Taboado também receberam bandeira vermelha. Inocência tem classificação de grau médio e recebeu a bandeira laranja. As cidades compõem a microrregião de Paranaíba.

“Nosso programa não é alarmista, mas também não é para ficarmos numa situação confortável. Tivemos uma piora na classificação da maioria dos municípios e isso mostra que temos que ter cautela e cuidado para que a gente não perca o controle da evolução da pandemia”. enfatizou por meio da assessoria o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.