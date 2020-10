EMPREGO Paranaíba tem saldo zero na geração de emprego em agosto Foi o pior mês na geração de emprego no município desde o início do ano

7 OUT 2020 - 15h:16 Por Talita Matsushita

Paranaíba teve saldo zero de emprego no mês de agosto, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Foram 228 admissões e o mesmo número de demissões. Este foi o pior mês desde o início do ano.

O setor que mais contratou foi o comércio com 92 novos postos de trabalho e 82 demissões. A indústria teve 63 admissões e 58 demissões; serviços teve 60 demissões e 53 contratações; e agronegócio contratou 19 e demitiu 25.

Paranaíba tem no estoque 7.453 postos de empregos. No ano o saldo é positivo com sobra de cinco postos de trabalho, sendo 2.390 contratações e 2.385 demissões.

Em julho foi registrado saldo positivo de 166, sendo que foram registradas 357 admissões e 191 desligamentos. Em junho o saldo foi de 244 postos de trabalho.

No mês de junho foram registrados 450 admissões e 206 desligamentos, saldo positivo de 244. No ano Paranaíba tem saldo negativo de 174, sendo 1.787 contratações e 1.961 demissões.