IMUNIZAÇÃO Paranaíba terá drive-thru para vacinação contra sarampo Haverá dois dias destinados para que o público alvo possa procurar o drive-thru

22 SET 2020 - 13h:47 Por Talita Matsushita

Adultos entre 20 e 49 anos devem ser revacinados contra o sarampo, pois, esta faixa etária é a responsável por manter a circulação viral no país. Em Paranaíba haverá dois dias destinados para que o público-alvo possa procurar o drive-thru que ocorrerá no Espelho d’Água na quarta (23) e quinta-feira (24) a partir das 17h.

Este ano Mato Grosso do Sul registrou sete casos positivos de sarampo. Todos foram notificados em Campo Grande e tinham idade entre 20 e 53 anos, sendo que um paciente retornou da França para Campo Grande em janeiro de 2020, outro retornou do Rio de Janeiro no período de incubação, e os quatro restantes estavam em Campo Grande sem história de viajem, evidenciando a circulação do vírus no município.

É preciso levar a cartão de vacinação e cartão do SUS, e CPF para pessoas que não possuem o cartão do SUS atualizado. A única restrição é para aquelas pessoas que estão com febre.

Vânia Zangrossi explica a importância da vacinação. Ouça: