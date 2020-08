SAÚDE Paranaíba deve devolver R$ 517 mil ao Ministério da Saúde A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde adotará os procedimentos

24 AGO 2020 - 15h:44 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba terá que devolver R$ 517.083,33 ao Ministério da Saúde, referentes a não-habilitação de cinco leitos clínicos na Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, entre os meses de junho de 2013 e janeiros de 2014, conforme determina a Portaria 2.183/20, assinada pelo interino Eduardo Pazuello.

A portaria, publicada no DOU (Diário Oficial da União) de sexta-feira (21), estabelece a devolução do recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado do Mato Grosso do Sul e Município de Paranaíba.

A publicação também traz que a Nota Técnica nº 87/2020 identificou o descumprimento dos requisitos previstos nas Portarias de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2018.

A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde adotará os procedimentos junto ao Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba, a devolução do recurso financeiro repassado, acrescido da correção monetária prevista em lei, e respectiva quitação no sistema de controle de repasse fundo a fundo do Ministério de Saúde.

A secretária de Saúde, Débora Queiroz, foi procurada para comentar o assunto, mas até o fechameto desta matéria não havia respondido aos questionamentos.