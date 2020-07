SOLIDARIEDADE Paranaibense arrecada dinheiro para cirurgia de Davi Arthur Davi realizou uma cirurgia para a correção do problema em Campo Grande

29 JUL 2020 - 15h:58 Por Talita Matsushita

Davi Arthur tem apenas dois anos e sofre da rara doença cranioestenose do tipo trigonocefalia, que provoca o fechamento prematuro das suturas cranianas e impede o crescimento normal do cérebro. Pode provocar a deformação da cabeça e lesões graves. Davi realizou uma cirurgia para a correção do problema em Campo Grande e ficou com sequelas.

A avó dele, Ana Regina de Freitas, fala sobre uma live que arrecadará recursos para o pequeno Davi Arthur. Ouça: