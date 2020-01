ESTELIONATO Paranaibense cai em anúncio falso de cartão de crédito Vítima forneceu dados pessoais e pagou taxa de R$ 100 para obter cartão

10 JAN 2020 - 16h:56 Por Alex Santos

Um paranaibense de 30 anos teve prejuízo de R$ 100 após cair no anúncio falso em uma rede social, onde oferecia oportunidade de possuir um cartão de crétido. O caso ocorreu na quinta-feira (9). Cartão administrado pela operadora de cartão de créditos é um dos mais requisitados pelos brasileiros.

Segundo a vítima, após visualizar um anúncio em uma rede social, onde oferecia a oportunidade de obter o cartão de crédito de uma empresa digital do ramo financeiro, acabou se interessando e entrou em contato por meio de um aplicatido de mensagens instantâneas através de um número fornecido pelos golpistas.

Ainda segundo o homem, ao fornecer seus dados pessoais pelo do aplicativo de mensagens, pagou um boleto no valor de R$ 100 para a liberação do cartão de crédito. O boleto é identificado por uma empresa da cidade de Fortaleza (CE).

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba como estelionato.