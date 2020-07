ESTELIONATO Paranaibense cai em golpe do empréstimo e perde R$ 1,2 mil Vítima havia contratado R$ 10 mil, para receber teve que realizar três depósitos bancários

30 JUL 2020 - 17h:15 Por Alex Santos

Esperando receber um empréstimo no valor de R$ 10 mil, um paranaibense de 43 anos, teve prejuízo de R$ 1,2 mil, após cair em um falso anúncio de empréstimo pessoal na internet.

Os estelionatários solicitaram depósitos em dinheiro para a liberação da quantia, porém, a vítima não recebeu o valor contratado. O caso foi registrado na última terça-feira (28).

A vítima relatou à polícia que viu o anunciou na internet e entrou em contato por meio de um aplicativo de mensagens intantâneas, através de um número de telefone fornecido e solicitou a ajuda financeira. Um suposto atendente teria enviado cópias de um contrato, mas ele teria que pagar uma taxa de R$ 300 para liberar o valor, sendo depositado no dia 24 julho.

Na mesma data realizou outro deposito para a suposta empresa, agora no valor de R$520, além de um terceiro depósito no valor de R$ 350, no dia 27 de julho, entretanto, o valor de R$ 10 mil contrato não foi depositado.

Orientado por um advogado o homem procurou a 1ª DEPOL de Paranaíba e denunciou o golpe. O caso foi registrado como estelionato.