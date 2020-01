ACIDENTE Paranaibense fica ferido em acidente com caminhão na BR-262 Júnior Garcia pilotava um caminhão-tanque e teria saído da pista

29 JAN 2020 - 10h:03 Por Alex Santos / Talita Matsushita

Um paranaibense ficou ferido após se envolver em um acidente de caminhão na tarde de terça-feira (28), na BR-262, há cerca de quatro quilômetros da cidade de Água Clara (MS).

Segundo informações da PRF, o condutor do caminhão-tanque, Júnior Garcia teria saído da pista parando apenas na vegetação ao lado da rodovia. Não houve registro de vazamentos de combustíveis na pista. Júnior foi transferido para Campo Grande para exames.

O motorista estava sozinho no momento do acidente. Não foi informado o motivo de o motorista ter saído com o veículo da rodovia. O motorista teve apenas ferimentos nas pernas, foi socorrido no local e encaminhado para o hospital público de Água Clara, sendo posteriormente transferido para Campo Grande para a realização de exames médicos.

Júnior Garcia é funcionário de um posto de combustíveis de Paranaíba. O veículo da empresa acabou ficando com a parte frontal danificada, devido ao impacto na vegetação.