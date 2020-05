INVASÃO Paranaibense perde mais de R$ 8 mil após ter cartão clonado Hackes realizaram transferências bancárias e compras online

28 MAI 2020 - 15h:24 Por Alex Santos

Um paranaibense, de 36 anos, perdeu mais de R$ 8 mil após seu celular ser invadido e ter o cartão de crédito clonado. Os hackers tiveram acesso ao aplicativo bancário da vítima. Foram realizadas transferências por meio do aplicativo para outra pessoa, além de compras online em um site de compra e venda. O prejuízo da vítima chega a R$ 8.523,30.

Segundo a ocorrência, no dia 13 de maio o homem recebeu uma mensagem em seu celular do banco ao qual é cliente, através de um aplicativo de mensagens instantâneas e foi informado que havia a necessidade de comparecer na agência para habilitar o telefone onde está instalado o aplicativo.

Na mensagem conforme contou a vítima na ocorrência, se tratava do suporte técnico do banco, pois seu número de contato havia sido cancelado pela operadora de telefonia e os aplicativos instalados também haviam sido invadidos e realizadas transferências bancárias em sequencia no valor de R$1.980 e outa de R$ 580 na conta de um homem, no dia 27 de maio.

Ao comparecer na agência do município na quarta-feira (27), foi informado pelo gerente da existência de várias compras por meio do aplicativo bancário instalado no celular clonado. As compras totalizaram R$ 5.963,30 e foram feitas em uma site de compra e venda.

A vítima contou ainda que recebeu mensagens das compras de um telefone com DDD 11, porém, não sabe quem clonou seu cartão de crédito. Após recuperar a linha telefônica e comparecer ao banco, foi quando soube que tinha sido vítima do golpe do celular clonado.