GOLPE DO AMOR Paranaibense perde R$ 180 mil para namorado francês Ela disse ter conhecido um homem por uma rede social em março de 2018

8 JAN 2020 - 10h:50 Por Alex Santos

Uma mulher de 60 anos perdeu cerca de R$ 180 mil após começar um relacionamento pela internet e cair no “golpe do amor”. A vítima mantinha relacionamento com o golpista desde de 2018. A denúncia foi feita na manhã de terça-feira (7).

Segundo a vítima, ela disse ter conhecido um homem por uma rede social em março de 2018 e começou a conversar com ele, quando começaram a trocarar elogios e manter um relacionamento virtual.

O gospista identificado como Quelvin, disse morava na França, e começou a pedir dinheiro para a vítima dizendo que iria mandar uma mala cheia de dinheiro para ela, mas que para isso precisava de dinheiro para pagar alfândega e outras despesas de transporte.

Ainda segundo a vítima, o golpista, disse ainda que viria morar com ela no Brasil. Após dez meses de relacionamento com o suposto homem, a mulher acabou que foi vítima de um golpe. Ela estima que já depositou aproximadamente R$ 180 mil em nome de terceiros.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paraíba como estelionato.

GOLPE

Golpistas estão se aproveitando da fragilidade emocional de vítimas para extraírem dinheiro usando o nome do Fisco. A Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) está recebendo diariamente cerca de dez ligações telefônicas de contribuintes querendo confirmar a veracidade de instruções para depositarem dinheiro em contas de pessoas físicas para liberarem encomendas ou valores supostamente retidos. A modalidade de extorsão é conhecida como “golpe do amor”.

Segundo a Receita, os estelionatários criam perfis falsos nas redes sociais, geralmente se passando por estrangeiros em boas condições financeiras, para envolverem-se emocionalmente com as vítimas. Depois de declararem-se apaixonados, manifestam intenção de casamento e dizem enviar presentes como roupas, acessórios, joias e até documentos para um suposto noivado.