IMPOSTO Paranaibenses devem pagar IPTU em agosto Tributo teve entrega encerrada nos domicílios na segunda-feira

28 JUL 2020 - 17h:44 Por Alex Santos

Paranaibenses terão que pagar até o dia 10 de agosto o IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente a primeira parcela e pagamento a vista. O tributo teve sua distribuição encerrada na segunda-feira (27). Os outros vencimentos ficaram para 10 de setembro e 10 de outubro, segundo a prefeitura.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), foi a responsável pela impressão e entrega dos boletos.

Pagamentos a vista tem 15% de desconto.

O imposto foi postergado devido a pandemia e para conter perda com a arrecadação municipal, anunciou a secretaria de finanças. “Ninguém sabia ao certo o quanto seríamos afetados e então decidimos postergar o IPTU, e ver como ficariam as contas públicas” disse Julio Cabreira.

ARRECADAÇÃO

A Prefeitura de Paranaíba arrecadou 18,5% a mais no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a secretaria de Finanças. Este cálculo não considera a inflação no período. De janeiro a junho de 2020, o Executivo recebeu R$ 73 milhões.

O principal fator foi o auxilio financeiro da União e do Estada por meio dos programas de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

(Com Assessoria)