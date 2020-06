SORTEIO Paranaibenses são sorteados no programa Nota MS Premiada A relação dos ganhadores do mês de junho do prêmio Nota MS já está disponível

28 JUN 2020 - 12h:47 Por Talita Matsushita

Paranaibenses são sorteados no programa Nota MS PremiadaQuatro paranaibenses foram sorteados no mês de junho no programa Nota MS Premiada, do Governo do Estado. Eles fizeram suas compras no Supermercado Santana, Ana Paula Marin Medina Eireli, Maricotinha Baby & Teen Ltda – Me, e Princesa Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. Eles receberão R$ 602,41 cada um.

A relação dos ganhadores do mês de junho do prêmio Nota MS já está disponível no site ww.notamspremiada.ms.gov.br. No total foram sorteados 336 ganhadores. Quatro ganhadores vão dividir o prêmio principal de R$ 100 mil, levando R$ 25 mil cada um. O quinto sorteio é referente às compras efetuadas no mês de maio. Clique aqui para saber se foi um dos sorteados.

Os acertadores da sena são dos municípios de Maracaju, Antônio João, Amambai e Campo Grande. Os outros 332 ganhadores da quina, que dividem os R$ 200 mil vão levar R$ 602,41 cada um. Para conferir o resultado, basta o consumidor acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o CPF.

No total foram emitidas 5.433.379 Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica. Para resgatar o prêmio o consumidor deve cadastrar os dados bancários no site Nota MS. “ Se o cadastro e a validação das informações forem feitas até o dia 15 do mês subsequente ao sorteio, o pagamento é efetuado até o dia 20. Mas, se o ganhador fizer o cadastro e a validação na segunda quinzena do mês após o sorteio, o prêmio será pago até o dia 05 do próximo mês. O prêmio prescreve em 90 dias”, ressalta o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz. (Com informações da assessoria)