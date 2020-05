SORTEIO Paranaibenses sorteados não fizeram cadastro da Nota Premiada Os ganhadores dividem o prêmio da quina, equivalentes aos três sorteios

20 MAI 2020 - 16h:41 Por Talita Matsushita

Pelo menos 13 ganhadores de Paranaíba que tiveram suas dezenas sorteadas no Programa Nota MS Premiada ainda não fizeram o cadastramento no site www.notamspremiada.ms.gov.br. Os ganhadores dividem o prêmio da quina, equivalentes aos três sorteios já realizados nos meses de fevereiro (referente a janeiro) março (referente a fevereiro) e abril (referente a março) com valores que vão de R$ 527,70 a R$ 682,59.

Para saber se você é um dos acertadores acesse o site notamspremiada.ms.gov.br e digite o CPF. O prazo para que os ganhadores do primeiro sorteio resgatem o prêmio termina em junho. Os ganhadores do segundo sorteio têm até o mês de julho para receber a premiação. E para quem foi felizardo no terceiro sorteio, o prazo para resgatar o prêmio termina em agosto.