ABIGEATO Paranaibneses são presos em MG por furto de bezerros Nelore Durante as diligências também foi abordada uma mulher que trafegava com uma moto

20 JAN 2020 - 14h:44 Por Talita Matsushita

Quatro paranaibenses foram presos em Minas Gerais, no distrito de Estrela da Barra, após denúncia de um possível furto de gado na quinta-feira (16). Além deles foram presas mais duas pessoas, moradoras de São Sebastião do Pontal –MG. Segundo a PM, eles furtariam bezerros da raça Nelore.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Estrela da Barra, distrito de Carneirinho-MG, recebeu uma denúncia de que indivíduos haviam confinado alguns bezerros, possivelmente para retornar mais tarde e furtá-los. Os animais da raça nelore estavam na Fazenda Mutuca.

Os militares foram para o local e em contato com as vítimas tiveram a informação de que o cadeado da porteira havia sido quebrado. Em determinado instante perceberam a aproximação de um caminhão com gaiola, um Fiat uno e uma motocicleta.

Quando os militares chegaram os suspeitos já haviam embarcado grande parte dos animais, os policiais decidiram intervir e dar voz de prisão. Os criminosos reagiram com disparos de arma de fogo em direção aos militares que revidaram. Os dois militares conseguiram efetuar a prisão do motorista e os demais infratores conseguiram fugir para um matagal.

Com a chegada do reforço foram realizadas intensas buscas na região, e foi possível prender seis participantes, dois de São Sebastião do Pontal, Distrito de Carneirinho e quatro de Paranaíba.

Durante as diligências, também foi abordada uma mulher que trafegava com uma Honda Biz. Ela ia em direção ao local e ao ser parada informou que estava indo ajudar o marido na fuga. Ela também foi encaminhada a delegacia.

Além dos presos foram apreendidos os veículos, bem como diversas ferramentas utilizadas no delito.