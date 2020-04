SEMANA SANTA Paróquia Santo Antônio dá início às celebrações da Semana Santa Semana Santa teve início no domingo com missa online e distribuição da eucaristia

6 ABR 2020 - 13h:11 Por Alex Santos

A Paróquia Santo Antônio deu início no último domingo (5) às 9h com a realização de uma missa online e distribuição da eucaristia para fiéis em seu veículos, às celebrações da Semana Santa em Paranaíba. A festa tradicional cristã celebra a paixão e ressurreição de Jesus Cristo.

Este ano devido as medidas de prevenção contra a Covid-19 a data foi celebrada pela comunidade de uma maneira diferente, sem a presença dos fieis. A programação deverá ser inteiramente on-line, com transmissões ao vivo pela página da comunidade onde os fieis poderão acompanhas as missas.

Conforme a programação estabelecida pela igreja, nesta segunda-feira (6) às 19h haverá a celebração da via-sacra; na terça-feira (7) terço doloroso às 19h; na quarta-feira (8) às 19h, leitura do orante e catequese; quinta-feira (9) haverá a missa da ceia do senhor, também às 19h; na sexta-feira (10) ação litúrgica da via sacra às 15h. Já no sábado (11) acontece a vigília pascal, com início às 19h, e no domingo às 9h missa de Páscoa.

Conforme Padre Abílio, as celebrações dentro da igreja estarão restritas apenas ao corpo eclesiástico, seguindo as normal da vigilância sanitária e ministério da saúde. “Teremos celebração interna, sem a presença de fiéis, apenas a equipe de celebração. Tudo que a igreja faz, não faz aleatoriamente, procuramos respaldo”, disse.

Toda a programação religiosa será transmitida ao vivo na página da paróquia Santo Antônio.