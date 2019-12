REALITY Participante levanta as mãos e é eliminado de prova na Praça Daniel José Vitor Alves de Souza foi eliminado após levantar as mãos

19 DEZ 2019 - 19h:10 Por Talita Matsushita

O competidor Daniel José Vitor Alves de Souza foi eliminado da promoção Tira a Mão da Minha Moto às 19h02 após levantar as mãos do tablado na Praça da República em Paranaíba. O participante já apresentava sinais aparentes de cansaço, teve alteração na pressão arterial ao longo do dia e por fim teve alucinações.

Ele permaneceu na prova 47 horas e 44 minutos. Seguem na disputa três participantes: Sandra Regina de Oliveira, Gustavo Cruz e Érica Silveira, representantes do A3 Super, Escola Caminho, e Farmácia do Povo respectivamente.