ELEIÇÕES 2020 Partidos definem nomes para eleições municipais deste ano Convenções partidárias para definição de candidaturas e alianças vão até o dia 16 de setembro

14 SET 2020 - 18h:01 Por Alex Santos/Talita Matsushita

As convenções partidárias para a escolha de candidatos e lançamento de candidaturas tiveram início na última quinta-feira (10), em Paranaíba. O prazo para a definição de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro. Articulações políticas para formação de alianças municipais deverão se afunilar nos próximos dias.

Os partidos políticos podem realizar suas convenções em formato virtual para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias, seguindo às recomendações médicas e sanitárias impostas pelo cenário de pandemia provocada pelo novo coronavírus,

O PSL foi o primeiro a realizar sua convenção partidária no município, ocorrida no dia 10 de setembro de forma on-line, reforçando o nome de Sindoley Morais como candidato para disputa ao cargo de prefeito de Paranaíba, além do vice candidato. 20 nomes escolhidos pelo PSL também disputarão o cargo de vereador.

O PSB disputa a majoritária com o PSL, além da indicação do vice candidato a prefeito já definido na última semana, Doutor Walber Ramos, do PSB (Partido Socialista Brasileiro). O Partido apresentou também 14 nomes para a disputa do legislativo paranabense.

O presidente do PSL local, Noel Martins, destacou a junção da sigla com o Partido Socialista Brasileiro para as eleições municipais deste ano. Ouça:

Já o Republicanos local, também realizou a sua convenção partidária no dia 10 de setembro. A sigla lançou chapa única, com 20 nomes para a disputa de cadeiras no legislativo municipal.

De acordo com o presidente da sigla, José Carlos da Silva, na convenção ficou definido o nome do engenheiro Edson Gama como candidato a prefeito de Paranaíba, mas, a decisão ainda está em aberto. O Partido prevê futuramente uma aliança partidária. “A gente prevê nos próximos dias uma aliança”, destacou.

O Partido Avante realizou convenção partidária no dia 12 de setembro, reforçando o nome de Renato “Ar Livre” Tosta como candidato a prefeito de Paranaíba nas eleições municipais deste ano. O advogado Adejandro Lima foi escolhido pela sigla para vice.

De acordo com Renato “Ar Livre”, candidato e também presidente do Partido no município, a sigla não apresentou nenhum nome para a disputa do legislativo municipal. Ouça:

Já o diretório do Podemos de Paranaíba, oficializou nesta segunda-feira (14) durante convenção partidária o nome do advogado Fredson Freitas, e da professora Alcita Ferraz, como candidatos a prefeito e vice prefeita pelo Partido nas eleições municipais deste ano.

Próximas convenções

Nesta terça-feira (15) o PSDB, além do MDB realizam suas convenções partidárias, para definição de candidatos para as eleições municipais de novembro de 2020.

Quarta-feira (16) é o último dia pra que os partidos realizem convenções. PSol, Cidadania, PTB, Democratas, Patriota, PP, além de PDT e PSC devem definir candidaturas.