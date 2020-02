INTOLERÂNCIA RELIGIOSA Pastor fala sobre preconceito contra fé evangélica No país, ainda, mais católico do mundo, os evangélicos conquistaram espaço

5 FEV 2020 - 15h:40 Por Talita Matsushita

Houve um tempo em que se declarar evangélico soava muito estranho para a maioria da população brasileira. Os chamados “crentes”, no popular, eram pessoas interpretadas apenas por estereótipos. Décadas depois, muita coisa mudou. No país, ainda, mais católico do mundo, os evangélicos conquistaram espaço e destaque em todos os setores da sociedade.

Dando continuidade na série de entrevistas sobre intolerância religiosa hoje apresentamos a opinião de um evangélico. O pastor Plácido de Souza Neto, da Primeira Igreja Bastista, fala do preconceito contra os evangélicos e da intolerância como um todo.

Ouça a entrevista: