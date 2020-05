RELIGIÃO Pastores pedem novas estratégias para realização de cultos Eles pedem que seja alterada a regra de permitir 30 pessoas dentro do templo

22 MAI 2020 - 15h:20 Por Talita Matsushita

Integrantes do Conselho de Pastores do município estiveram reunidos como comitê de enfrentamento a Covid-19, discutindo estratégias para a realização de cultos religiosos, de forma a evitar aglomerações e proteger à população. Eles pedem que seja alterada a regra de permitir 30 pessoas dentro do templo e seja levado em consideração o tamanho do local, com proporcionalidade no número de fieis ao tamanho da igreja. Ouça a entrevista do vereador Nelo José da Silva, que acompanha a solicitação: