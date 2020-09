PARANAÍBA Pavimentação do Daniel-5 causa rachadura na casas As prateleiras tremem durante a obra e o reboco chega a rachar

26 SET 2020 - 07h:50 Por Talita Matsushita

Apreocupação dos moradores do bairro Daniel-5, mais recenemente, remete ao surgimento de rachaduras em residências, provocada pela trepidação do maquinário compactador que trabalha na obra de pavimentação das ruas. Moradores relatam que residências apresentam rachaduras e parte do revestimento de algumas casas foiram danificadas.

“As ruas já estão retinhas e nada de asfalto, está se tornando uma coisa sem necessidade. Por cerca de dois meses, todos os dias fazem isso. Se fosse de asfaltar já teriam asfaltado. Todos os dias as nossas casas, principalmente aqui da área mais baixa, ficam cheias de poeira. Pior são as casas tremendo, as coisas caindo dos armários e quebrando. Tem algumas casas que já estão se rachando, por estar todo dia esse caminhão de rolo passando nas ruas”, disse Daniely Souza, 21 anos.

De acordo com Neosvar Chaves, funcionário da Secretaria de Obras do município, as obras de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Daniel 5 não foram paralisadas. A pasta não conseguiu caminhão para espalhar o pavimento nas ruas, com previsão para colocação do material para a próxima semana.

O bairro é conhecido pelos alagamentos no período chuvoso em Paranaíba, pois recebe grande volume de enxurrada que desce de bairros localizados na parte mais alta da cidade, com isso é constante a reclamação por conta das erosões causadas pela força da água.

As ruas mais afetadas são as ruas Manoel Salustiano da Rocha e Nilson Pimenta de Melo, além da rua Perimetral, que não deve receber obras de drenagem de águas antes do período chuvoso.

O bairro passa ainda por um processo de regularização das propriedades. São quase mil lotes, nem todos estão ocupados por construções.