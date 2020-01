SEQUESTRO Pecuarista é sequestrado após golpe de falsa venda de gado Polícia Civil localizou cativeiro e vítima foi libertada, duas pessoas foram presas durante ação conjunta

2 JAN 2020 - 19h:47 Por Alex Santos

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Paranaíba e de Costa Rica libertou na manhã desta quinta-feira (2), em Paranaíba, um pecuarista da cidade de Costa Rica (MS), vítima de sequestro após cair no golpe de uma falsa transação de venda de gado. Dois criminosos foram presos e uma arma de fogo apreendida.

Segundo informações da Polícia Civil, o pecuarista que trabalha com venda de gado, recebeu a ligação de um suposto vendedor oferecendo animais para o pecuarista e o gado estaria em Paranaíba (MS). O pecuarista se dirigiu até o município na madrugada desta quinta-feira para avaliar o rebanho. O fazendeiro acabou sequestrado pelos falsos negociadores.

Ainda conforme a Polícia Civil, o pecuarista foi obrigado pelos criminosos a ligar para o pai, que também é produtor rural na cidade de Costa Rica, para que fizesse uma transferência bancaria no valor de R$ 200 mil. O fato do filho encerrar o telefonema e retornar o contato pedindo um valor de R$ 20 mil, acabou levantando suspeitas de que se tratava de um golpe.

Temendo que o filho pudesse estar sendo vítima de um golpe, o pai do pecuárista procurou a Polícia Civil de Costa Rica para relatar o fato. Com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, foi realizada diligências no intuito de localizar o pecuarista. A vítima estava em um cativeiro e foi libertada pela Polícia Civil.

A Polícia Civil ainda realizou diligências para tentar localizar e prender outros integrantes do bando, além de armas e recuperar a caminhonete da vítima levada pelos criminosos.

Em breve mais atualizações sobre o caso.