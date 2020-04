ATENDIMENTO Pedidos de seguro-desemprego voltarão a ser feitos na quarta O seguro também pode ser requerido em plataforma digital

20 ABR 2020 - 15h:01 Por Talita Matsushita

Após o sistema dos computadores da Casa do Trabalhador em Paranaíba apresentar problema por falta de atualização, na próxima quarta-feira os paranaibenses poderão voltar a fazer pedidos para receber o benefício na agência em Paranaíba.

De acordo com Raquel Nunes, coordenadora da Casa do Trabalhador, as máquinas têm validade de um ano e como o Ministério do Trabalho estava fechado por conta do coronavírus, não teve como renovar o credenciamento.

O seguro pode ser requerido em plataforma digital no aplicativo da carteira de trabalho digital, mas por conta do grande número de acessos em todo Brasil está difícil de conseguir fazer a postagem.