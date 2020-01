CADA COISA NO SEU LUGAR Personal dá dicas para organizar a casa Cristiane Buso, explica que arrumar é diferente de organizar e fala da “necessid

4 JAN 2020 - 08h:37 Por Talita Matsushita

Muitas pessoas aproveitam o início do ano para refletir sobre o que aconteceu ao longo dos últimos meses vividos: as experiências boas, as ruins, o que desejam levar para a vida adiante, o que acham melhor deixar para trás ou o que querem mudar. Isso vale para diversas frentes: relacionamentos, angústias, vida profissional e amorosa. Por isso, nada mais justo do que fazer isso também com a casa: roupas, objetos, documentos, móveis, alimentos. Mas no final a palavra de ordem é desapego.

A psicóloga e personal organizer, Cristiane Buso, explica que arrumar é diferente de organizar. Segundo ela é preciso que as coisas existam para facilitar, a regra básica é: tem mais de seis meses que não usa, é sinal de que não vai usar mais. “É desapegar, mas o desapego dói e causa impacto. O acúmulo causa estresse e ansiedade; por exemplo, estou procurando uma panela que nem sei onde está. Meu desgaste será grande. Organizar é uma faxina da alma”, enfatizou.

Ela ainda disse que é preciso pensar bem em como fazer e como manter. Para dar o primeiro passo é preciso ter em mente que poderá ser dolorido em alguns casos e por isso diz que para começar é preciso ir para onde cause menos dor.

“Faça o cômodo inteiro, por exemplo se for a cozinha, faça o que for mais fácil, vai te dar menos chance de desistir. A lógica é começar e estabeleça metas”, destacou.

Pensando por cômodos, é preciso deixar naquele local somente o que se usa nele, produtos vencidos devem ser descartados. Já para as roupas a dica é: para cada peça nova que comprar ou ganhar duas devem sair (doadas ou descartadas caso esteja sem condições de uso), o mesmo para objetos de decoração. “O método é manter somente o que você vai usar. Vamos viver o hoje. Crescemos numa cultura do guardar, com comportamentos das avós e mães”, frisou.