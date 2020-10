ELEIÇÕES 2020 Pesquisa mostra Tita vencendo as eleições para prefeito de Paranaíba Se as eleições fossem hoje o candidato do MDB estaria eleito, segundo pesquisa de intenção de voto registrada no TRE-MS

31 OUT 2020 - 08h:00 Por Da redação

Se as eleições fossem hoje o candidato do MDB estaria eleito, segundo pesquisa de intenção de voto registrada no TRE-MS - Ilustração O candidato a prefeito de Paranaíba pelo MDB Diogo Tita é o favorito na pesquisa de intenção de voto realizada nos dias 28 e 29 de outubro na cidade pelo instituto Quality Pesquisa. Segundo o levantamento, se as eleições fossem hoje, Tita seria eleito prefeito com 33% dos votos, e uma vantagem equivalente a 13,9 pontos percentuais sobre o segundo colocado Maycol Queiroz, que na mesma pesquisa chega aos 19,2% de intenção de votos. A pesquisa ouviu 380 eleitores de Paranaíba e foi registrada no TRE-MS sob o número MS-04349/2020. A margem de erro admitida é de 5% e o nível de confiança é de 95%. Os números O levantamento de intenção de votos em Paranaíba apontou, na pesquisa estimulada, feita quando uma lista de candidatos é oferecida ao eleitor para que ele diga em quem vai votar, o candidato Diogo Tita em primeiro lugar com 33,1 dos votos. Considerando a margem de erro ele poderia ter 38% ou 28%. Já em segundo lugar ficou Maycon Queiroz (PDT), com 19,2% (considerando a margem de erro, poderia ter 24% ou 14%). O terceiro colocado é Sindoley Moraes (PSL) com 11,5% da intenção de votos e considerando também a margem de erro pode ter de 6,5% a 16,5%. Maycol e Sindoley, portanto, estão tecnicamente empatados. Ainda segundo a pesquisa Binga Freitas (DEM) tem 10% da intenção de voto (variando, portanto, de 5% a 15% na margem de erro, empatando tecnicamente com Sindoley. Fredson Freitas (Podemos) vem a seguir com 5,5%, percentual que o deixa também tecnicamente empatado com Binga Freitas. Renato Arlivre (Avante) foi apontado por apenas 1,3% dos eleitores, o que o deixa em último lugar, tecnicamente empatado com Fredson. O mesmo levantamento apurou ainda que, na pesquisa estimulada, o número de eleitores indeciso é de 11,8% e outros7,6% indicaram a intenção de votar em branco. O Instituto, baseado na intenção de voto estimulada, calculou também os votos válidos, estabelecendo o percentual de cada candidato, excluindo do universo pesquisado os votos brancos e indecisos. Ao aplicar esse critério, Diogo Tita continua na frente, mas passaria a ter 41,3% dos votos. Em segundo e terceiro lugares estariam Maycol Queiroz e Sindoley Moraes com 23,9% e 13,8% respectivamente. Ambos continuam empatados tecnicamente entre si. O candidato Binga Freitas, considerando os votos válidos, teria 12,5% , empatado tecnicamente com Sindoley. Já Fredson Freitas passaria a ter 6,9% dos votos, e em empate técnico com Binga. Renato Arlivre chegaria a apenas 1,6% das intenções de voto. O Insituto Quality Pesquisa e Assessoria Empresarial Eireli (CNPJ 26.195.312./0001-91), responsável pela pesquisa junto ao TRE-MS autorizou a divulgação pelo Jornal do Povo e JPNews dos resultados referentes à pesquisa de intenção e voto estimulada, fazendo o cálculo dos votos validos.

Deixe seu Comentário