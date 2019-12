REALITY Pintor esquece de regra e tira mão para arrumar chinelo Ele saiu às 16h26 e foi o quarto a deixar a promoção.

18 DEZ 2019 - 17h:01 Por Talita Matsushita

O pintor Jamilson Gomes da Silva tirou as duas mãos do tablado e foi desclassificado. Ele vacilou ao arrumar o chinelo. Ele conseguiu ficar 20 horas na competição e não teve nenhum descanso, pois não conseguiu o item sorteado para ter direito ao benefício, no caso fraldas descartáveis.

“Eu estou bem, foi um vacilo meu. Abaixei pra arrumar meu chinelo, tirei a direita e sem querer tirei a esquerda. Na hora deu branco e eu abandonei a prova”, contou.

Jamilson disse que de tanto coçar as pernas o par de chinelo arrebentou.

Ele saiu às 16h26 e foi o quarto a deixar a promoção.