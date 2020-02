PROJETO PM abre 20 vagas para novos alunos no 'Projeto Reação' As inscrições estarão abertas do dia 17 a 21 de fevereiro

7 FEV 2020 - 10h:18 Por Talita Matsushita

O Projeto Reação desenvolvido pela Polícia Militar em Paranaíba tem 20 vagas para nos alunos que queiram participar do projeto, que já atendeu mais de 280 alunos, com idades de 8 a 16 anos, das diversas escolas públicas da cidade. São oferecidas aulas de artes marciais, palestras educativas, ordem unida e passeios recreativos às crianças e adolescentes carentes, tendo como norte a doutrina de Polícia Comunitária e a disciplina das artes marciais orientais.

As inscrições estarão abertas do dia 17 a 21 de fevereiro. Os pais interessados devem comparecer, das 13h30 às 16h30, ao quartel da Polícia Militar de Paranaíba (situado na Rua José Rodrigues Ferraz nº 945, no Centro) e procurar o soldado PM Eliézer Machado, munidos de sua documentação e a de seu filho ou tutelado. Como o Projeto funcionará no período vespertino, é requisito para homologação da matrícula que a criança ou o adolescente esteja matriculado em uma escola de Paranaíba em período diferente ao do vespertino.

A sala de instruções do Projeto Reação passou por reformas no período de férias, sendo colocadas mantas térmicas e forro, também foram realizadas a pintura e manutenção de equipamentos para maior comodidade dos alunos. A reforma foi realizada por empresários da cidade que acompanham as ações desenvolvidas no projeto.

Neste ano de 2020, o Projeto Reação conta com a parceria do “Lions Clube de Paranaíba” no sentido de juntos promoverem ações de inclusão e integração social. Através da parceria, alguns alunos do projeto Reação já integram o “O LEO Clube” que é uma atividade oficial do Lions Clubs Internacional, que oferece aos jovens a oportunidade de se desenvolverem e contribuírem individual e coletivamente como membros responsáveis da comunidade local; que advém da participação em projetos de serviços comunitários, funções sociais e atividades voltadas ao desenvolvimento da liderança. (Com informações da assessoria)